У Південній Кореї національним оркестром вперше диригував робот-андроїд, фото

EveR 6 – це робот, який виконує запрограмовані рухи, а не генерує інформацію, на відміну від ChatGPT.

Національним оркестром Південної Кореї вперше у країні диригував робот-андроїд EveR 6. Про це повідомляє Reuters.

Так, робот з людським обличчям, розроблений Корейським інститутом промислових технологій, дебютував у Національному театрі Кореї 30 червня.

Робот спочатку вклонився глядачам, а потім почав керувати музикантами національного оркестру країни.

«Рухи диригента дуже деталізовані. Робот зміг представити такі детальні рухи набагато краще, ніж я міг собі уявити», – сказав справжній диригент Чхве Су-Юл.

Водночас «критичним недоліком» EveR 6 є те, що він не вміє слухати.

Рухи робота бездоганно тримають ритм, але їм бракує «дихання», сказав слухач Лі Янг-Чжу, який вивчає традиційну корейську музику.

На його думку, роботу поки що не вдається забезпечувати колективну та миттєву взаємодію оркестру.

Робот-андроїд EveR 6, розроблений інститутом KITECH минулого року, має зріст близько 180 сантиметрів і гнучкі руки. Про це повідомляє KoreaHerald.

EveR 6 – це робот, який виконує запрограмовані рухи, а не генерує інформацію, на відміну від ChatGPT.

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