У Чорне море змило багато мін, які окупанти понаставляли від страху контрнаступу

Російські окупанти, побоюючись українського контрнаступу через річку Дніпро, створили цілу систему мінних загороджень. Про це сказав командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа в інтерв'ю АрміяInform.
Так, росіяни встановили на річці протидесантні, якірні, річкові міни, які, потоком води були змиті та опинилися у Чорному морі.
Через підрив росіянами дамби на Каховській ГЕС кількість мін у Чорному морі збільшилася в рази.
«Тому кількість мін, які були у морі до цієї трагічної події, з тим, що ми маємо сьогодні, дуже важко порівняти», ‒ сказав Неїжпапа.
Країни НАТО можуть долучитися до розмінування Чорного моря, сказав командувач ВМС.
«Готуємося до того, щоб за першої нагоди розпочати протимінну операцію з розчищення від мін Чорного моря. У цьому напрямі існують домовленості з нашими партнерами, зокрема з країнами НАТО», ‒ розповів Неїжпапа.
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