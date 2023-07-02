В Черное море смыло много мин, которые оккупанты наставили от страха контрнаступления

Россияне установили на Днепре противодесантные, якорные, речные мины, которые потоком воды были смыты и оказались в Черном море.

Российские оккупанты, опасаясь украинского контрнаступления через реку Днепр, создали целую систему минных заграждений. Об этом сказал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа в интервью АрмияInform.

Так, россияне установили на реке противодесантные, якорные, речные мины, которые потоком воды были смыты и оказались в Черном море.

Из-за подрыва россиянами дамбы на Каховской ГЭС количество мин в Черном море увеличилось в разы.

«Поэтому количество мин, которые были в море до этого трагического события, с тем, что мы имеем сегодня, очень сложно сравнить», – сказал Неижпапа.

Страны НАТО могут приобщиться к разминированию Черного моря, сказал командующий ВМС.

«Готовимся к тому, чтобы при первой возможности начать противоминную операцию по расчистке от мин Черного моря. В этом направлении существуют договоренности с нашими партнерами, в том числе со странами НАТО», – рассказал Неижпапа.

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