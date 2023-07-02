Зеленский прибыл в Одесскую область, где поздравил военнослужащих с Днем Военно-Морских сил ВСУ

Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях ко Дню Военно-Морских сил в Одессе и вручил награды военным.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одессу, где принял участие в мероприятиях ко Дню Военно-Морских сил в Одессе и вручил награды военным. Об этом говорится в сообщении политика Facebook.

«Сегодня – Одесщина. Доклад командующего Военно-Морскими силами Вооруженных Сил Украины Алексея Неежпапы. Много важных тем. Оперативная обстановка в Черном море, оборонные возможности ВМС, стратегия развития Военно-Морских сил ВСУ на время войны и в послевоенный период», – отметил Президент.



Он принял участие в обсуждении промежуточных результатов и перспектив развития программы морских дронов и ракетной программы, а также поздравил военнослужащих с Днем Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины.

Так, Зеленский встретился с курсантами Института Военно-Морских сил Национального университета «Одесская морская академия» и вручил государственные награды и боевые флаги.



«Мы знаем, мы видели и мы благодарны за ту славу, которую приобретают для нашего государства составляющие Военно-Морских сил ВСУ. Мы все в Украине уверены в силе нашего народа и в вашей крепости, в вашем профессионализме, в вашей способности и дальше демонстрировать украинскую силу. Многие в россии думали, будто Черное море – это акватория их силы. Враг надеялся, что наши Военно-Морские силы якобы не выдержат ударов рф. Что ж, отвага и мастерство наших воинов уничтожили все эти вражеские надежды и утопили их в море», – сказал Президент.

Фото: president.gov.ua

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