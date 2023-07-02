Польша усилит охрану границы с Беларусью

Польша ужесточит охрану границы с Беларусью дополнительными подразделениями полиции.

Фото: PAP

Польша хочет укрепить охрану границы с Белорусью за счет дополнительных полицейских подразделений. Об этом заявил министр внутренних дел Мариуш Каминский.

По его словам, на польско-белорусскую границу дополнительно отправят 500 полицейских.

«В связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью я решил усилить наши силы 500 польскими полицейскими из превентивных подразделений и подразделений контртерроризма», – написал Каминский в Twitter.

Министр напомнил, что в настоящее время эту границу охраняют 5000 пограничников и 2000 солдат.

В правительстве заявили, что такие меры безопасности связаны с тем, в субботу, 1 июля, 187 человек пытались нелегально пересечь границу Польши из Беларуси.

Также прибегнуть к усилению границы Польшу побудило присутствие группы Вагнера на территории соседней Беларуси, ранее заявил вице-премьер-министр Ярослав Качиньский.

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