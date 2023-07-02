Будут судить мужчину, который называл Ужгород своим «родным российским городом» и наносил антисемитские надписи

Обвиняемый оправдывал оккупантов и утверждал, что не рф спровоцировала войну.

Жителя Ужгорода будут судить по факту нанесения антисемитских надписей в центре города и оправдания агрессии рф. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

«Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении ужгородца по факту изготовления и распространения материалов, содержащих оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, а также глорификацию ее участников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина изготовил «научный труд», данные в котором уродовали реальные события в Украине и содержали многочисленные антисемитские высказывания. «Труд» он прислал одной из местных общественных организаций.

Наличие состава преступления в этом документе подтвердили заключение судебно-лингвистической экспертизы.

Мужчина оправдывал россиян и утверждал, что не рф спровоцировала войну. В частности, сообщал, что трагические события в Мариуполе, Буче и других городах на самом деле «инсценированы еврейским сообществом, чтобы спровоцировать конфликт». При этом обвиняемый доказывал, что войны между рф и Украиной не существует, а Ужгород называл своим родным российским городом.

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