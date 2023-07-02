В Тернопольской области черновчанин незаконно установил МАФы на территории заказника «Касперовский»

Прокуратура вернула государству землю в ландшафтном заказнике «Касперовский» в Тернопольской области.

Фото: gp.gov.ua

В Тернопольской области прокуратура вернула в собственность государства землю в ландшафтном заказнике «Касперовский». Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



По данным следствия, житель Черновцов самовольно занял земельный участок в пределах ландшафтного заказника и установил там временные сооружения – объекты торговли.



Реагируя на выявленные нарушения, окружная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, требования которого суд удовлетворил полностью.



Таким образом, государству были возвращены земли природно-заповедного и другого природоохранного назначения стоимостью почти 1 млн гривен.

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