В Украине поезда с женскими купе совершили первые рейсы

Четыре рейса «Укрзализныци» с женскими купе уже совершили полный круг по своему маршруту.

Фото из открытых источников

Первые четыре рейса «Укрзализныци» с женскими купе совершили полный круг по своему маршруту. Они проехали Харьков, Днепр, Кривой Рог, Киев, Ужгород, Ясиню, Трускавец и еще несколько городов. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В «Укрзализныце» признались, что несколько раз по ошибке продали билеты в женские купе мужчинам, однако уже нашли причину такой ситуации и устранили ее: мужчин и женщин по обоюдному согласию рассадили по отдельным купе.



В компании напоминают, что билеты для поездки в женских купе можно только в приложении Укрзализныци.

Напомним, в Украине открыли продажу билетов в женские купе.

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