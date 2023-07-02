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  1. В Украине

В Украине поезда с женскими купе совершили первые рейсы

15:21, 2 июля 2023
Четыре рейса «Укрзализныци» с женскими купе уже совершили полный круг по своему маршруту.
В Украине поезда с женскими купе совершили первые рейсы
Фото из открытых источников
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Первые четыре рейса «Укрзализныци» с женскими купе совершили полный круг по своему маршруту. Они проехали Харьков, Днепр, Кривой Рог, Киев, Ужгород, Ясиню, Трускавец и еще несколько городов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В «Укрзализныце» признались, что несколько раз по ошибке продали билеты в женские купе мужчинам, однако уже нашли причину такой ситуации и устранили ее: мужчин и женщин по обоюдному согласию рассадили по отдельным купе.

В компании напоминают, что билеты для поездки в женских купе можно только в приложении Укрзализныци.

Напомним, в Украине открыли продажу билетов в женские купе.

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