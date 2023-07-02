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  1. В Україні

В Україні потяги з жіночими купе здійснили перші рейси

15:21, 2 липня 2023
Чотири рейси «Укрзалізниці» з жіночими купе вже зробили повне коло за своїм маршрутом.
В Україні потяги з жіночими купе здійснили перші рейси
Фото з відкритих джерел
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Перші чотири рейси «Укрзалізниці» з жіночими купе зробили повне коло за своїм маршрутом. Вони проїхали Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Ужгород, Ясіню, Трускавець і ще кількадесят міст. Про це повідомляє пресслужба компанії.

В «Укрзалізниці» зізналися, що кілька разів помилково продали квитки до жіночих купе чоловікам, однак вже знайшли причину такої ситуації та усунули її: чоловіків та жінок за обопільною згодою розсадили по окремих купе.

У компанії нагадують, що квитки для подорожі у жіночих купе можна лише у застосунку Укрзалізниці.

Нагадаємо, в Україні відкрили продаж квитків у жіночі купе.
 
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