Shell продовжує торгувати російським газом, хоча обіцяла припинити

У 2022 році Shell входила до п’ятірки найбільших торговців зрідженим природним газом російського походження. Наразі компанія продовжує торгувати російським газом попри обіцянку вийти з енергетичного ринку рф.

Фото: ALAMY

Shell все ще торгує російським газом після того, як більше року тому пообіцяла вийти з російського енергетичного ринку. Про це повідомляє BBC News.



За даними Global Witness, у 2022 році компанія брала участь у майже восьмій частині російського експорту морського газу та входила до п’ятірки найбільших трейдерів зрідженого природного газу російського походження.

В Україні Shell звинуватили у прийомі «кривавих грошей». Сама компанія пояснила, що дотримується угод, які були результатом «довгострокових договірних зобов’язань» і не порушують закони чи санкції.



У березні 2022 року, протягом кількох тижнів після вторгнення в Україну, Shell вибачилася за купівлю російської нафти та газу та запевнила, що має намір відмовитися від них.



Вона заявила, що припинить купувати російську нафту, продасть свої автозаправні станції та інші підприємства в рф, що, зрештою, й зробила. Також компанія припинила співпрацю з державним енергетичним гігантом «Газпромом».

Shell тоді, зокрема, пообіцяла, що розпочне «поетапний відхід від російських нафтопродуктів, трубопровідного газу та зрідженого природного газу», але то буде непросто.

Відтоді компанія продовжує приймати вантажі зрідженого природного газу з двох російських портів – на Ямалі та на Сахаліні на далекому сході.

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