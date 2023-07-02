Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Вартість практичного іспиту на право керування автомобілем у країнах ЄС – відомі розцінки

Головний сервісний центр МВС закликав громадян обов’язково приходити на іспити в Україні, якщо вдалося отримати талон.

Чиновники повинні будуть декларувати операції з обміну валюти та вказувати документи, які надають право проживання за кордоном

У декларації чиновники та посадовці повинні будуть вказати документи, які надають право на постійне проживання на території іноземних держав, а також дані про операції з купівлі доларів та євро.

ДБР отримає новий статус у сфері боротьби з корупцією

Державне бюро розслідувань отримає статус спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Якщо одного суддю спіймали на хабарі, то перевіряти будуть весь суд – у Верховній Раді зареєстрували законопроект

Проводити перевірку суддів, одного з яких спіймали на хабарі, доручать Вищій раді правосуддя.

САП проситиме відсторонити підозрюваного в отриманні хабара голову Тернопільської облради Головка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду ухвалу суду першої інстанції, якою підозрюваного в отриманні хабара голову Тернопільської облради Михайла Головка було взято під варту з заставою у 805 тисяч гривень та готує клопотання про відсторонення його від посади.

  1. У світі

Shell продовжує торгувати російським газом, хоча обіцяла припинити

19:21, 2 липня 2023
У 2022 році Shell входила до п’ятірки найбільших торговців зрідженим природним газом російського походження. Наразі компанія продовжує торгувати російським газом попри обіцянку вийти з енергетичного ринку рф.
Shell продовжує торгувати російським газом, хоча обіцяла припинити
Фото: ALAMY
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Shell все ще торгує російським газом після того, як більше року тому пообіцяла вийти з російського енергетичного ринку. Про це повідомляє BBC News.

За даними Global Witness, у 2022 році компанія брала участь у майже восьмій частині російського експорту морського газу та входила до п’ятірки найбільших трейдерів зрідженого природного газу російського походження.

В Україні Shell звинуватили у прийомі «кривавих грошей». Сама компанія пояснила, що дотримується угод, які були результатом «довгострокових договірних зобов’язань» і не порушують закони чи санкції.

У березні 2022 року, протягом кількох тижнів після вторгнення в Україну, Shell вибачилася за купівлю російської нафти та газу та запевнила, що має намір відмовитися від них.

Вона заявила, що припинить купувати російську нафту, продасть свої автозаправні станції та інші підприємства в рф, що, зрештою, й зробила. Також компанія припинила співпрацю з державним енергетичним гігантом «Газпромом».

Shell тоді, зокрема, пообіцяла, що розпочне «поетапний відхід від російських нафтопродуктів, трубопровідного газу та зрідженого природного газу», але то буде непросто.

Відтоді компанія продовжує приймати вантажі зрідженого природного газу з двох російських портів – на Ямалі та на Сахаліні на далекому сході.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси