Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Стоимость практического экзамена на право управления автомобилем в странах ЕС – известны расценки

Главный сервисный центр МВД призвал граждан обязательно приходить на экзамены в Украине, если удалось получить талон.

Чиновники должны будут декларировать операции по обмену валюты и указывать документы, предоставляющие право проживания за границей

В декларации чиновники и должностные лица должны будут указать документы, предоставляющие право на постоянное проживание на территории иностранных государств, а также данные об операциях по покупке долларов и евро.

ГБР получит новый статус в сфере борьбы с коррупцией

Государственное бюро расследований получит статус специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции.

Если одного судью поймали на взятке, то проверять будут весь суд – в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

Проводить проверку судей, одного из которых поймали на взятке, поручат Высшему совету правосудия.

САП будет просить отстранить подозреваемого в получении взятки главу Тернопольского облсовета Головко

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда определение суда первой инстанции, которым подозреваемого в получении взятки главу Тернопольского облсовета Михаил Головка был взят под стражу с залогом в 805 тысяч гривен и готовит ходатайство об отстранении его от должности.

  1. В мире

Shell продолжает торговать российским газом, хотя обещала прекратить

19:21, 2 июля 2023
В 2022 году Shell входила в пятерку крупнейших торговцев сжиженным природным газом российского происхождения. В настоящее время компания продолжает торговать российским газом, несмотря на обещание выйти с энергетического рынка рф.
Shell продолжает торговать российским газом, хотя обещала прекратить
Фото: ALAMY
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Shell все еще торгует российским газом после того, как больше года тому назад пообещала выйти из российского энергетического рынка. Об этом сообщает BBC News.

По данным Global Witness, в 2022 году компания участвовала почти в восьмой части российского экспорта морского газа и входила в пятерку крупнейших трейдеров сжиженного природного газа российского происхождения.

В Украине Shell обвинили в приеме «кровавых денег». Сама компания пояснила, что соблюдает соглашения, которые являлись результатом «долгосрочных договорных обязательств» и не нарушают законы или санкции.

В марте 2022 года, в течение нескольких недель после вторжения в Украину, Shell принесла извинения за покупку российской нефти и газа и заверила, что намерена отказаться от них.

Она заявила, что перестанет покупать российскую нефть, продаст свои автозаправочные станции и другие предприятия в рф, что в конце концов и сделала. Также компания прекратила сотрудничество с государственным энергетическим гигантом «Газпромом».

Shell тогда, в частности, пообещала, что начнет «поэтапный отход от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и сжиженного природного газа», но это будет непросто.

С тех пор компания продолжает принимать грузы сжиженного природного газа из двух российских портов – на Ямале и Сахалине на далеком востоке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси