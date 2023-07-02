Shell продолжает торговать российским газом, хотя обещала прекратить

В 2022 году Shell входила в пятерку крупнейших торговцев сжиженным природным газом российского происхождения. В настоящее время компания продолжает торговать российским газом, несмотря на обещание выйти с энергетического рынка рф.

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Shell все еще торгует российским газом после того, как больше года тому назад пообещала выйти из российского энергетического рынка. Об этом сообщает BBC News.



По данным Global Witness, в 2022 году компания участвовала почти в восьмой части российского экспорта морского газа и входила в пятерку крупнейших трейдеров сжиженного природного газа российского происхождения.

В Украине Shell обвинили в приеме «кровавых денег». Сама компания пояснила, что соблюдает соглашения, которые являлись результатом «долгосрочных договорных обязательств» и не нарушают законы или санкции.



В марте 2022 года, в течение нескольких недель после вторжения в Украину, Shell принесла извинения за покупку российской нефти и газа и заверила, что намерена отказаться от них.



Она заявила, что перестанет покупать российскую нефть, продаст свои автозаправочные станции и другие предприятия в рф, что в конце концов и сделала. Также компания прекратила сотрудничество с государственным энергетическим гигантом «Газпромом».

Shell тогда, в частности, пообещала, что начнет «поэтапный отход от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и сжиженного природного газа», но это будет непросто.

С тех пор компания продолжает принимать грузы сжиженного природного газа из двух российских портов – на Ямале и Сахалине на далеком востоке.

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