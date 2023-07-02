Вихрь в ширину почти 1,6 километра: Канаду накрыл мощный торнадо, фото и видео

В Канаде огромный торнадо обрушился на города Дидсбери и Альберта. Об этом сообщает Daily mail.
Синоптики сообщают, что вихрь в ширину почти 1,6 километров, а его скорость была более 40 километров в час.
Торнадо накрыл Канаду 1 июля. В этот день отмечают День Канады, поэтому из-за непогоды все мероприятия были отменены.
Информация о пострадавших не поступала, однако зафиксировали разрушение домов. Поскольку торнадо пронесся по небольшому городку, то разрушены в большинстве случаев гражданские дома и фермы. В настоящее время известно о разрушении не менее 14 домов. На фермерских хозяйствах погибли животные – коровы и куры.
Кроме того, огромный град, размером с кулак, повредил и транспортные средства.
Жуткие кадры, похожие на фильм об апокалипсисе, в сети публиковали местные жители.
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