Стартовал конкурсный отбор кандидатов в помощники ветерана: как подать заявление

С 1 июля в Украине стартовал пилотный проект по внедрению института помощника ветерана. В Минветеранов уточнили, кто может подавать заявки на должности помощников ветерана.

Фото из открытых источников

С 1 июля в Украине стартовал пилотный проект по внедрению института помощника ветерана в Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях. Конкурсный отбор в корпус помощников ветерана уже открыт. Об этом сообщает Минветеранов.

Начиная с 1 июля кандидаты на должности помощников ветерана, проживающие в четырех регионах, могут подаваться на конкурсный отбор для участия в этом проекте исключительно с помощью информационного портала Е-ветеран.



Следует отметить, что выбранное кандидатами желаемое место трудоустройства в пределах пилотной области учтут при участии территориального общества в экспериментальном проекте.



Отбор в корпус помощников ветерана будет производиться с помощью цифровых инструментов и на основе максимально прозрачного процесса, уверяют в министерстве.



Кандидатом в помощники ветерана может быть гражданин Украины, ветеран войны, член семьи ветерана, пострадавший участник Революции Достоинства, член семьи погибшего (умершего) ветерана, член семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

Кандидат обязан:



1) владеть украинским языком;



2) проживать в общине, где проживают и получатели соответствующего социального сопровождения;



3) иметь образование не ниже уровня младшего бакалавра;



4) состоять на учете в Едином государственном реестре ветеранов войны;



5) иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

После конкурсного отбора заявлений успешные кандидаты будут проходить специализированную учебу и будут трудоустроены в сервисном офисе по делам ветеранов в одной из областей, участвующих в пилотном проекте.

Отбор кандидатов в помощники ветерана включает в себя тестирование с помощью средств программного обеспечения ИКС ЕГРВВ и собеседование, которое проводит комиссия, образованная органом местного самоуправления, с привлечением психологов.



Для заполнения заявления кандидатам необходимо иметь:

– электронную подпись: файловый ключ, аппаратный ключ или Дія.Підпис.

– документ об образовании;

– членам семьи ветерана – документ, подтверждающий родственные связи.

Далее следует авторизироваться в кабинете портала Е-ветеран с помощью электронной подписи, пошагово заполнить онлайн-форму заявления и пройти тестирование онлайн. Подписать заявление с помощью электронной подписи. Если заявление подает член семьи, ветеран должен согласовать его, наложив свою электронную подпись. Подать можно не больше одного заявления от лица. Отправленное заявление отредактировать нельзя.

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