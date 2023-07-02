Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Стоимость практического экзамена на право управления автомобилем в странах ЕС – известны расценки

Главный сервисный центр МВД призвал граждан обязательно приходить на экзамены в Украине, если удалось получить талон.

Чиновники должны будут декларировать операции по обмену валюты и указывать документы, предоставляющие право проживания за границей

В декларации чиновники и должностные лица должны будут указать документы, предоставляющие право на постоянное проживание на территории иностранных государств, а также данные об операциях по покупке долларов и евро.

ГБР получит новый статус в сфере борьбы с коррупцией

Государственное бюро расследований получит статус специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции.

Если одного судью поймали на взятке, то проверять будут весь суд – в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

Проводить проверку судей, одного из которых поймали на взятке, поручат Высшему совету правосудия.

САП будет просить отстранить подозреваемого в получении взятки главу Тернопольского облсовета Головко

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда определение суда первой инстанции, которым подозреваемого в получении взятки главу Тернопольского облсовета Михаил Головка был взят под стражу с залогом в 805 тысяч гривен и готовит ходатайство об отстранении его от должности.

  1. В Украине

Стартовал конкурсный отбор кандидатов в помощники ветерана: как подать заявление

19:33, 2 июля 2023
С 1 июля в Украине стартовал пилотный проект по внедрению института помощника ветерана. В Минветеранов уточнили, кто может подавать заявки на должности помощников ветерана.
Стартовал конкурсный отбор кандидатов в помощники ветерана: как подать заявление
Фото из открытых источников
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

С 1 июля в Украине стартовал пилотный проект по внедрению института помощника ветерана в Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях. Конкурсный отбор в корпус помощников ветерана уже открыт. Об этом сообщает Минветеранов.

Начиная с 1 июля кандидаты на должности помощников ветерана, проживающие в четырех регионах, могут подаваться на конкурсный отбор для участия в этом проекте исключительно с помощью информационного портала Е-ветеран.

Следует отметить, что выбранное кандидатами желаемое место трудоустройства в пределах пилотной области учтут при участии территориального общества в экспериментальном проекте.

Отбор в корпус помощников ветерана будет производиться с помощью цифровых инструментов и на основе максимально прозрачного процесса, уверяют в министерстве.

Кандидатом в помощники ветерана может быть гражданин Украины, ветеран войны, член семьи ветерана, пострадавший участник Революции Достоинства, член семьи погибшего (умершего) ветерана, член семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

Кандидат обязан:

1) владеть украинским языком;

2) проживать в общине, где проживают и получатели соответствующего социального сопровождения;

3) иметь образование не ниже уровня младшего бакалавра;

4) состоять на учете в Едином государственном реестре ветеранов войны;

5) иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

После конкурсного отбора заявлений успешные кандидаты будут проходить специализированную учебу и будут трудоустроены в сервисном офисе по делам ветеранов в одной из областей, участвующих в пилотном проекте.

Отбор кандидатов в помощники ветерана включает в себя тестирование с помощью средств программного обеспечения ИКС ЕГРВВ и собеседование, которое проводит комиссия, образованная органом местного самоуправления, с привлечением психологов.

Для заполнения заявления кандидатам необходимо иметь:

– электронную подпись: файловый ключ, аппаратный ключ или Дія.Підпис.

– документ об образовании;

– членам семьи ветерана – документ, подтверждающий родственные связи.

Далее следует авторизироваться в кабинете портала Е-ветеран с помощью электронной подписи, пошагово заполнить онлайн-форму заявления и пройти тестирование онлайн. Подписать заявление с помощью электронной подписи. Если заявление подает член семьи, ветеран должен согласовать его, наложив свою электронную подпись. Подать можно не больше одного заявления от лица. Отправленное заявление отредактировать нельзя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси