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  1. В Україні

Стартував конкурсний відбір кандидатів у помічники ветерана: як подати заяву

19:33, 2 липня 2023
З 1 липня в Україні стартував пілотний проєкт із впровадження інституту помічника ветерана. У Мінветеранів уточнили, хто може подавати заявки на посади помічників ветерана.
Стартував конкурсний відбір кандидатів у помічники ветерана: як подати заяву
Фото з відкритих джерел
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З 1 липня в Україні стартував пілотний проєкт із впровадження інституту помічника ветерана у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях. Конкурсний відбір у корпус помічників ветерана вже відкрито. Про це повідомляє Мінветеранів.

Починаючи з 1 липня кандидати на посади помічників ветерана, які мешкають у згаданих чотирьох регіонах, можуть подаватися на конкурсний відбір для участі у цьому проєкті винятково за допомогою інформаційного порталу Е-ветеран.

Слід зауважити, що обране кандидатами бажане місце працевлаштування в межах пілотної області врахують за умови участі територіальної громади в експериментальному проєкті.

Відбір у корпус помічників ветерана здійснюватиметься за допомогою цифрових інструментів й на основі максимально прозорого процесу.

Кандидатом у помічники ветерана може бути громадянин України, ветеран війни, член сім’ї ветерана, постраждалий учасник Революції Гідності, член сім’ї загиблого (померлого) ветерана, член сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Кандидат зобов'язаний:

1) володіти українською мовою;

2) проживати у громаді, де мешкають і отримувачі відповідного соціального супроводу;

3) мати освіту не нижче рівня молодшого бакалавра;

4) перебувати на обліку в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни;

5) мати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Після конкурсного відбору заяв успішні кандидати проходитимуть спеціалізоване навчання та будуть працевлаштовані в сервісному офісі у справах ветеранів в одній з областей, що беруть участь у пілотному проєкті.

Відбір кандидатів у помічники ветерана включає тестування за допомогою засобів програмного забезпечення ІКС ЄДРВВ та співбесіду, що проводить комісія, утворена органом місцевого самоврядування, із залученням психологів.

Для заповнення заяви кандидатам потрібно мати:

– електронний підпис: файловий ключ, апаратний ключ або Дія.Підпис;

– документ про освіту;

– членам сім’ї ветерана – документ, що підтверджує родинні зв'язки.

Далі слід авторизуватися у кабінеті порталу Е-ветеран за допомогою електронного підпису, покроково заповнити онлайн-форму заяви та пройти онлайн тестування. Підписати заяву за допомогою електронного підпису. Якщо заяву подає член сім'ї, ветеран має погодити її, наклавши свій електронний підпис. Подати можна не більше однієї заяви від особи. Відправлену заяву відредагувати не можна.

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