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Вихор завширшки майже 1,6 кілометрів: Канаду накрив потужний торнадо, фото і відео

14:35, 2 липня 2023
Подекуди викидало величезні градові брили.
Вихор завширшки майже 1,6 кілометрів: Канаду накрив потужний торнадо, фото і відео
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У Канаді величезний торнадо обрушився на міста Дідсбері та Альберта. Про це повідомляє Daily mail.

Синоптики повідомляють, що вихор був завширшки майже 1,6 кілометрів, а його швидкість була понад 40 кілометрів на годину.

Зазначається, що Торнадо накрив Канаду 1 липня. У цей день відзначають День Канади, тому через негоду усі заходи були скасовані.

Інформація щодо постраждалих не надходила, проте зафіксували руйнування будинків. Оскільки торнадо пронісся невеликим містечком, то зруйновані у більшості випадків цивільні будинки та ферми. Наразі відомо про руйнування щонайменше 14 будинків. На фермерських господарствах також загинули тварини – корови та кури.

Окрім того, величезний град, розміром з кулак, пошкодив і транспортні засоби.

Моторошні кадри, схожі на фільм про апокаліпсис, у мережі публікували місцеві жителі.

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