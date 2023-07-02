На Тернопільщині чернівчанин незаконно встановив МАФи на території заказника «Касперівський»

Прокуратура повернула державі землю у ландшафтному заказнику «Касперівський» на Тернопільщині.

Фото: gp.gov.ua

На Тернопільщині прокуратура повернула у власність держави землю у ландшафтному заказнику «Касперівський». Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, мешканець Чернівців самовільно зайняв земельну ділянку в межах ландшафтного заказника та встановив там тимчасові споруди – об’єкти торгівлі.

Реагуючи на виявлені порушення, окружна прокуратура звернулася до суду з позовною заявою, вимоги якої суд задовольнив повністю.

У такий спосіб державі було повернуто землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення вартістю майже 1 млн гривень.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.