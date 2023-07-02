Судитимуть чоловіка, який називав Ужгород своїм «рідним російським містом» і наносив антисемітські написи

Обвинувачений виправдовував окупантів і стверджував, що не рф спровокувала війну.

Жителя Ужгорода судитимуть за фактом нанесення антисемітських написів в центрі міста та виправдовування агресії рф. Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури

«Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно ужгородця за фактом виготовлення та поширення матеріалів, які містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, а також глорифікацію її учасників», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік виготовив «наукову працю», дані в якій спотворювали реальні події в Україні та містили численні антисемітські висловлювання. «Працю» він надіслав одній із місцевих громадських організацій.

Наявність складу злочину у цьому документі підтвердили висновки судово-лінгвістичної експертизи.

Чоловік виправдовував росіян і стверджував, що не рф спровокувала війну. Зокрема повідомляв, що трагічні події в Маріуполі, Бучі та інших містах насправді «інсценовані єврейською спільнотою, аби спровокувати конфлікт». При цьому обвинувачений доводив, що війни між росією та Україною не існує, а Ужгород називав своїм «рідним російським містом».

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