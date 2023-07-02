Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
В Україні розширили перелік осіб, що підлягають мобілізації: як підтвердити утримання родичів-осіб з інвалідністю

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким обмежено можливість надання відстрочки від мобілізації особам, що доглядають за родичами – особами з інвалідністю. «Судово-юридична газета» розповість, яким чином можна довести утримання родичів – осіб з інвалідністю

Вища рада правосуддя проведе моніторинг всіх суддів Верховного Суду, а НАЗК перевірить їх спосіб життя і декларації

Крім того, суддів Верховного Суду зможуть перевірити на поліграфі, і будь-які громадяни зможуть надати ВРП інформацію стосовно ознак дисциплінарних проступків в діях суддів Верховного Суду.

Вартість практичного іспиту на право керування автомобілем у країнах ЄС – відомі розцінки

Головний сервісний центр МВС закликав громадян обов’язково приходити на іспити в Україні, якщо вдалося отримати талон.

Чиновники повинні будуть декларувати операції з обміну валюти та вказувати документи, які надають право проживання за кордоном

У декларації чиновники та посадовці повинні будуть вказати документи, які надають право на постійне проживання на території іноземних держав, а також дані про операції з купівлі доларів та євро.

ДБР отримає новий статус у сфері боротьби з корупцією

Державне бюро розслідувань отримає статус спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

  1. В Україні

Судитимуть чоловіка, який називав Ужгород своїм «рідним російським містом» і наносив антисемітські написи

22:24, 2 липня 2023
Обвинувачений виправдовував окупантів і стверджував, що не рф спровокувала війну.
Судитимуть чоловіка, який називав Ужгород своїм «рідним російським містом» і наносив антисемітські написи
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Жителя Ужгорода судитимуть за фактом нанесення антисемітських написів в центрі міста та виправдовування агресії рф. Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури

«Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно ужгородця за фактом виготовлення та поширення матеріалів, які містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, а також глорифікацію її учасників», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік виготовив «наукову працю», дані в якій спотворювали реальні події в Україні та містили численні антисемітські висловлювання. «Працю» він надіслав одній із місцевих громадських організацій.

Наявність складу злочину у цьому документі підтвердили висновки судово-лінгвістичної експертизи.

Чоловік виправдовував росіян і стверджував, що не рф спровокувала війну. Зокрема повідомляв, що трагічні події в Маріуполі, Бучі та інших містах насправді «інсценовані єврейською спільнотою, аби спровокувати конфлікт». При цьому обвинувачений доводив, що війни між росією та Україною не існує, а Ужгород називав своїм «рідним російським містом».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси