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  1. У світі

Польща посилить охорону кордону з Білоруссю

15:40, 2 липня 2023
Польща посилить охорону кордону з Білоруссю додатковими підрозділами поліції.
Польща посилить охорону кордону з Білоруссю
Фото: PAP
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Польща хоче зміцнити охорону кордону з Білоруссю за рахунок додаткових поліцейських підрозділів. Про це заявив  міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

За його словами, до польсько-білоруського кордону додатково відправлять 500 поліцейських.

«У зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму», – написав Камінський у Twitter.

Міністр нагадав, що наразі цей кордон охороняють 5000 прикордонників і 2000 солдатів.

В уряді заявили, що такі заходи безпеки пов'язані з тим, в суботу, 1 липня, 187 осіб намагалися нелегально перетнути кордон Польщі з Білорусі.

Також вдатися до посилення кордону Польщу спонукала присутність групи Вагнера на території сусідньої Білорусі, раніше заявив віцепрем'єр-міністр Ярослав Качинський.

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