Зеленський прибув на Одещину, де привітав військовослужбовців з Днем Військово-Морських сил ЗСУ

Володимир Зеленський узяв участь у заходах до Дня Військово-Морських сил в Одесі та вручив нагороди військовим.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прибув в Одесу, де узяв участь у заходах до Дня Військово-Морських сил в Одесі та вручив нагороди військовим. Про це йдеться у повідомленні політика у Facebook.

«Сьогодні – Одещина. Доповідь командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексія Неїжпапи. Багато важливих тем. Оперативна обстановка у Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, стратегія розвитку Військово-Морських сил ЗСУ на час війни та у післявоєнний період», – зазначив Президент.



Він взяв участь в обговоренні проміжних результатів та перспектив розвитку програми морських дронів та ракетної програми, а також привітав військовослужбовців з Днем Військово-Морських сил Збройних Сил України.

Так, Зеленський зустрівся з курсантами Інституту Військово-Морських сил Національного університету «Одеська морська академія» та вручив державні нагороди й бойові прапори.



«Ми знаємо, ми бачили й ми вдячні за ту славу, яку здобувають для нашої держави складові Військово-Морських сил ЗСУ. Ми всі в Україні впевнені в силі нашого народу і у вашій міцності, у вашій професійності, у вашій здатності й надалі демонструвати українську силу. Багато хто в росії думав, ніби Чорне море – це акваторія їхньої сили. Ворог сподівався, що наші Військово-Морські сили нібито не витримають ударів рф. Що ж, відвага й майстерність наших воїнів знищили всі ці ворожі надії та втопили їх у морі», – сказав Президент.

Фото: president.gov.ua

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