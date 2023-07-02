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Зеленський прибув на Одещину, де привітав військовослужбовців з Днем Військово-Морських сил ЗСУ

16:21, 2 липня 2023
Володимир Зеленський узяв участь у заходах до Дня Військово-Морських сил в Одесі та вручив нагороди військовим.
Зеленський прибув на Одещину, де привітав військовослужбовців з Днем Військово-Морських сил ЗСУ
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський прибув в Одесу, де узяв участь у заходах до Дня Військово-Морських сил в Одесі та вручив нагороди військовим. Про це йдеться у повідомленні політика у Facebook.

«Сьогодні – Одещина. Доповідь командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексія Неїжпапи. Багато важливих тем. Оперативна обстановка у Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, стратегія розвитку Військово-Морських сил ЗСУ на час війни та у післявоєнний період», – зазначив Президент.

Він взяв участь в обговоренні проміжних результатів та перспектив розвитку програми морських дронів та ракетної програми, а також привітав військовослужбовців з Днем Військово-Морських сил Збройних Сил України.

Так, Зеленський зустрівся з курсантами Інституту Військово-Морських сил Національного університету «Одеська морська академія» та вручив державні нагороди й бойові прапори.

«Ми знаємо, ми бачили й ми вдячні за ту славу, яку здобувають для нашої держави складові Військово-Морських сил ЗСУ. Ми всі в Україні впевнені в силі нашого народу і у вашій міцності, у вашій професійності, у вашій здатності й надалі демонструвати українську силу. Багато хто в росії думав, ніби Чорне море – це акваторія їхньої сили. Ворог сподівався, що наші Військово-Морські сили нібито не витримають ударів рф. Що ж, відвага й майстерність наших воїнів знищили всі ці ворожі надії та втопили їх у морі», – сказав Президент.

Фото: president.gov.ua

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