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В Южной Корее национальным оркестром впервые дирижировал робот-андроид, фото

23:08, 2 июля 2023
EveR 6 – это робот, выполняющий запрограммированные движения, а не генерирующий информацию, в отличие от ChatGPT.
В Южной Корее национальным оркестром впервые дирижировал робот-андроид, фото
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Национальным оркестром Южной Кореи впервые в стране дирижировал робот-андроид EveR 6. Об этом сообщает Reuters.

Так, робот с человеческим лицом, разработанный Корейским институтом промышленных технологий, дебютировал в Национальном театре Кореи 30 июня.

Робот поначалу поклонился зрителям, а затем начал руководить музыкантами национального оркестра страны.

«Движения дирижера очень детализированы. Робот смог представить такие детальные движения гораздо лучше, чем я мог себе представить», – сказал настоящий дирижёр Чхве Су-Юл.

В то же время, «критическим недостатком» EveR 6 является то, что он не умеет слушать.

Движения работа безупречно держат ритм, но им не хватает «дыхания», сказал слушатель Ли Янг-Чжу, изучающий традиционную корейскую музыку.

По его мнению, работу пока не удается обеспечивать коллективное и мгновенное взаимодействие оркестра.

Робот-андроид EveR 6, разработанный институтом KITECH в прошлом году, имеет рост около 180 сантиметров и гибкие руки. Об этом сообщает KoreaHerald.

EveR 6 – это робот, выполняющий запрограммированные движения, а не генерирующий информацию, в отличие от ChatGPT.

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