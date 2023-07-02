Во Львове строят первую в Европе школу с помощью 3D-печати

Во Львове с помощью технологии 3D-печати построят новый корпус школы, чтобы в ней смогло учиться большее количество учеников.

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Во Львове строят школу с помощью 3D-печати. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



«3D-принтером возводят новый корпус уже действующей школы, но ставшей тесной для детей. В новом помещении будут учиться 100 учащихся младших классов», — говорится в сообщении.



По словам Федорова, такая технология позволяет более точно использовать ресурсы и сокращать расходы на материалы. Для управления и контроля за роботом-печатником нужна команда всего из трех человек.



Проект по строительству школы с помощью 3D-печати станет первым в Европе.



Строительство корпуса стартовало в конце мая 2023 года. Это будет новый учебный корпус для первоклассников школы № 23. Открытие корпуса запланировано на 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве хотят построить футуристическую остановку-укрытие с помощью технологии 3D-печати.

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