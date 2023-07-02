В Литве полиция будет выдавать ордер на выселение подозреваемым в домашнем насилии

В Литве усилят защиту жертв домашнего насилия. Обидчиков будут выселять из дома.

Фото: ELTA

С июля в Литве опробуют новый метод защиты от домашнего насилия. Теперь обидчиков будут принудительно выселять из квартир. Об этом сообщает LNK.



По данным издания, в Литве ежегодно в среднем поступает 55 тысяч сообщений о насилии на дому, 86 % пострадавших – женщины.



Полиция не всегда видит всех синяков, поэтому бывает, что она прибывает по вызову, а потом разворачивается, а насилие в доме продолжается.



С июля обещают поменять эту ситуацию. Теперь женщины, сообщившие полицию о насилии, не будут вынуждены в дальнейшем жить под одной крышей со своим обидчиком.



Полиция сможет выдавать специальный ордер на выселение. Правда, всего на 15 дней.



Однако, если по возвращении домой, мужчина будет продолжать совершать насилие, его снова могут выселить из дома.



Вопрос выселения будет решать полиция, руководствуясь определенными критериями. Например, пьяный ли человек, агрессивный ли, был ли судим, боится ли сама жертва, просит ли выселить обидчика.



Решение полиции можно будет обжаловать, а за его несоблюдение ждет штраф в размере от 80 до 800 евро.

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