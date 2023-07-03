Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Рада планирует на ближайшем заседании рассмотреть законопроект о легализации медицинского каннабиса - депутат

На ближайшем пленарном заседании запланировано рассмотрение законопроекта о легализации медицинского каннабиса, однако пока его не готовы поддержать как минимум 226 депутатов.

В Украине расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации: как подтвердить содержание родственников - лиц с инвалидностью

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым ограничена возможность предоставления отсрочки от мобилизации лицам, ухаживающим за родственниками – лицами с инвалидностью. «Судебно-юридическая газета» расскажет, каким образом можно доказать содержание родственников – лиц с инвалидностью

Высший совет правосудия проведет мониторинг всех судей Верховного Суда, а НАПК проверит их образ жизни и декларации

Кроме того, судей Верховного Суда смогут проверить на полиграфе, и любые граждане смогут предоставить ВСП информацию о признаках дисциплинарных проступков в действиях судей Верховного Суда.

Стоимость практического экзамена на право управления автомобилем в странах ЕС – известны расценки

Главный сервисный центр МВД призвал граждан обязательно приходить на экзамены в Украине, если удалось получить талон.

Чиновники должны будут декларировать операции по обмену валюты и указывать документы, предоставляющие право проживания за границей

В декларации чиновники и должностные лица должны будут указать документы, предоставляющие право на постоянное проживание на территории иностранных государств, а также данные об операциях по покупке долларов и евро.

  1. В Украине

В Украине домохозяйства смогут продавать электроэнергию, производимую солнечными панелями

10:14, 3 июля 2023
Рада разрешила домохозяйствам продавать электроэнергию, которую они производят солнечными панелями. Таким образом народные депутаты хотят создать сеть «большого количества объектов, производящих немного электроэнергии».
В Украине домохозяйства смогут продавать электроэнергию, производимую солнечными панелями
Фото из открытых источников
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Украине предприятия смогут зарабатывать на производимой солнечными панелями электроэнергии. Об этом заявил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.

По его словам, принятый Радой законопроект №9011-д предоставит домохозяйствам, малому, среднему бизнесу и крупным предприятиям возможность распоряжаться электроэнергией, которую они производят солнечными панелями.

Законопроект предусматривает, что более 40 тысяч домохозяйств, установивших себе солнечные панели, могут продавать производимую электроэнергию только по действующему до 2030 года «зеленому тарифу». Также производители электроэнергии смогут продавать ее в сеть по рыночным ценам.

Жупанин подчеркнул, что принятая норма должна поощрить владельцев домохозяйств ставить солнечные панели.

«Наша основная цель – это так называемая энергетическая децентрализация, когда мы отходим от идеи, что в государстве есть несколько крупных объектов, производящих электроэнергию. Мы переходим к созданию большого количества объектов, производящих немного электроэнергии», – объяснил парламентарий.

По его словам, в документе также предусмотрена возможность для домашних домохозяйств укрупняться.

«Большая компания может стать агрегатором электроэнергии, производимой сотнями домохозяйств, и продавать ее не только на рынке «на сутки вперед», но и, например, на рынке вспомогательных услуг, где цена на электроэнергию еще выше.

То есть, агрегатор сможет заработать больше, а также сможет раздавать электроэнергию тем домохозяйствам, от которых ее получает. Фактически мы сегодня создаем несколько новых направлений бизнеса, которых пока нет в Украине. Они заработают с подписанием принятого законопроекта», – сказал народный депутат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси