В Украине домохозяйства смогут продавать электроэнергию, производимую солнечными панелями

Рада разрешила домохозяйствам продавать электроэнергию, которую они производят солнечными панелями. Таким образом народные депутаты хотят создать сеть «большого количества объектов, производящих немного электроэнергии».

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В Украине предприятия смогут зарабатывать на производимой солнечными панелями электроэнергии. Об этом заявил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.

По его словам, принятый Радой законопроект №9011-д предоставит домохозяйствам, малому, среднему бизнесу и крупным предприятиям возможность распоряжаться электроэнергией, которую они производят солнечными панелями.

Законопроект предусматривает, что более 40 тысяч домохозяйств, установивших себе солнечные панели, могут продавать производимую электроэнергию только по действующему до 2030 года «зеленому тарифу». Также производители электроэнергии смогут продавать ее в сеть по рыночным ценам.

Жупанин подчеркнул, что принятая норма должна поощрить владельцев домохозяйств ставить солнечные панели.



«Наша основная цель – это так называемая энергетическая децентрализация, когда мы отходим от идеи, что в государстве есть несколько крупных объектов, производящих электроэнергию. Мы переходим к созданию большого количества объектов, производящих немного электроэнергии», – объяснил парламентарий.



По его словам, в документе также предусмотрена возможность для домашних домохозяйств укрупняться.



«Большая компания может стать агрегатором электроэнергии, производимой сотнями домохозяйств, и продавать ее не только на рынке «на сутки вперед», но и, например, на рынке вспомогательных услуг, где цена на электроэнергию еще выше.

То есть, агрегатор сможет заработать больше, а также сможет раздавать электроэнергию тем домохозяйствам, от которых ее получает. Фактически мы сегодня создаем несколько новых направлений бизнеса, которых пока нет в Украине. Они заработают с подписанием принятого законопроекта», – сказал народный депутат.

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