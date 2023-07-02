Georgian Airways збільшує кількість рейсів між Тбілісі і москвою

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways та російська авіакомпанія «Азимут» збільшать кількість рейсів між Тбілісі і москвою до 24 рейсів на тиждень.

Фото: Georgian Airways

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways та російська авіакомпанія «Азимут» збільшать кількість рейсів між Тбілісі і москвою. Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Зазначається, що відтепер частота польотів між Тбілісі і москвою загалом збільшується до 24 рейсів на тиждень.

Так, замість 7 рейсів на тиждень «Азимут» виконуватиме 14 – по два рейси на день.

Наразі рейси виконуються щоранку. Однак з 5 липня запрацює рейс із вильотом у вечірній час



Georgian Airways, яка з травня виконує щоденні рейси в рф, водночас додає три рейси на тиждень на маршрут Тбілісі – москва –Тбілісі.

Авіакомпанія не повідомляла про це в соцмережах, проте на сайті вже почали продавати квитки на додаткові рейси, що здійснюватимуться щопонеділка, щочетверга та щонеділі.

Нагадаємо, Зеленський запровадив санкції основному проти грузинської авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила рейси в рф, та її власника Тамаза Гаїашвілі.

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