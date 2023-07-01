Georgian Airways та компанії з рф: Зеленський ввів нові санкції, список

Володимир Зеленський ввів санкції проти 190 фізичних осіб та 291 юридичної особи.

У суботу, 1 червня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ №364/2023, яким увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичних осіб та 291 юридичної особи. Документ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

Президент запровадив нові санкції основному проти росіян, їх заводів та компаній, а також грузинської авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила рейси в рф, та її власника Тамаза Гаїашвілі.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 липня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається). Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування», - сказано у тексті указу.

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