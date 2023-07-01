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Рада дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.

Оголошено конкурс на посади прокурорів Офісу Генерального прокурора – відомі умови

В конкурсі на 56 вакантних посад зможуть взяти участь тільки діючі прокурори.

Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи

Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

Для суддів буде запроваджено періодичний поліграф, - Зеленський увів в дію рішення РНБО

Зеленський увів в дію рішення РНБО про подолання корупції у судах, - що у ньому.

Держоргани і юрособи повинні будуть зареєструватися в Електронному суді, — Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада прийняла закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів учасників судових процесів.

  1. В Україні

Georgian Airways та компанії з рф: Зеленський ввів нові санкції, список

12:08, 1 липня 2023
Володимир Зеленський ввів санкції проти 190 фізичних осіб та 291 юридичної особи.
Georgian Airways та компанії з рф: Зеленський ввів нові санкції, список
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У суботу, 1 червня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ №364/2023, яким увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичних осіб та 291 юридичної особи. Документ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

Президент запровадив нові санкції основному проти росіян, їх заводів та компаній, а також грузинської авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила рейси в рф, та її власника Тамаза Гаїашвілі.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

  1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 липня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
  3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування», - сказано у тексті указу.

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