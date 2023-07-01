Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Рада разрешила передачу данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью

Закон предусматривает передачу персональных данных пациентов из электронной системы здравоохранения (кроме медицинской информации) в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков с целью проведения сверки информации о пациентах.

Объявлен конкурс на должности прокуроров Офиса Генерального прокурора – известны условия

В конкурсе на 56 вакантных должностей смогут принять участие только действующие прокуроры.

Какие изменения ждут судей и адвокатов в связи с решением СНБО по судебной реформе

Полиграф, проверка всех судей в случае подозрения одному из коллектива, переаттестация судей Верховного Суда и усиление роли присяжных: «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения планируется внести в части судебной реформы в связи с решением СНБО.

Для судей будет введен периодический полиграф, - Зеленский ввел в действие решение СНБО

Зеленский ввел в действие решение СНБО о преодолении коррупции в судах - что в нем.

Госорганы и юрлица должны будут зарегистрироваться в Электронном суде, — Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон об обязательной регистрации электронных кабинетов участников судебных процессов.

  1. В Украине

Georgian Airways и компании из рф: Зеленский ввел новые санкции, список

12:08, 1 июля 2023
Владимир Зеленский ввел санкции против 190 физических лиц и 291 юридического лица.
Georgian Airways и компании из рф: Зеленский ввел новые санкции, список
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В субботу, 1 июня, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №364/2023, которым ввел в действие решение СНБО по новым персональным санкциям против 190 физических лиц и 291 юридического лица. Документ появился на официальном сайте главы государства.

Президент ввел новые санкции в основном против россиян, их заводов и компаний, а также грузинской авиакомпании Georgian Airways, возобновившей рейсы в рф, и ее владельца Тамаза Гаиашвили.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

  1. Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 июля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается).
  2. Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  3. Настоящий Указ вступает в силу дня опубликования», - сказано в тексте указа.

  

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Валентин Шроль
    Валентин Шроль
    суддя Київського апеляційного суду
  • Сергій Колоколов
    Сергій Колоколов
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Катерина Васильєва
    Катерина Васильєва
    суддя Святошинського районного суду міста Києва