Georgian Airways и компании из рф: Зеленский ввел новые санкции, список

В субботу, 1 июня, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №364/2023, которым ввел в действие решение СНБО по новым персональным санкциям против 190 физических лиц и 291 юридического лица. Документ появился на официальном сайте главы государства.
Президент ввел новые санкции в основном против россиян, их заводов и компаний, а также грузинской авиакомпании Georgian Airways, возобновившей рейсы в рф, и ее владельца Тамаза Гаиашвили.
«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:
- Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 июля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается).
- Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Настоящий Указ вступает в силу дня опубликования», - сказано в тексте указа.
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