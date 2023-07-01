На Закарпатье бывшие и действующие правоохранители переправляли уклонистов в Европу

ГБР заблокировало новый канал незаконной переправки военнообязанных в страны Европы.

Сотрудники ГБР во взаимодействии с Нацполицией разоблачили в Закарпатье еще одну группу, которая переправляла через границу военнообязанных. В нее входили жители Закарпатья, бывшие и действующие правоохранители, передает официальный сайт Бюро.

Гражданские участники группы подыскивали желающих незаконно попасть за границу. «Клиентов» автомобилем доставляли в оговоренное место вблизи границы, где дальше их переводили по тропам в обход пунктов пропуска другие сообщники.

«Для маскировки фигуранты использовали специальные костюмы и приборы ночного видения. Правоохранители, входившие в группу, помогали избегать пограничных нарядов. Они имели доступ к информации о местоположении пограничников и времени их охраны.

Цены за «услуги» с одного человека колебались от 5 до 10 тыс. долларов США. Сумма зависела от «длины цепочки», задействованных в сделке посредников.

28 июня двух участников организованной группы – отца и сына, правоохранители задержали при попытке незаконно перевести в Венгрию троих мужчин призывного возраста. За организацию переправки одного из них злоумышленники накануне получили 8 тыс. долларов США на банковскую карту. Деньги за переправку еще двоих на сумму 11 тыс. долларов США должны были прийти после удачного пересечения «клиентами» границы.

Проведены следственные действия по месту жительства и транспортных средств фигурантов. В ходе обысков было изъято почти 40 тыс. долларов США, более 15 тыс. евро, 5 автомобилей, приборы ночного видения, радиостанции, камуфляжные костюмы, телефоны и банковские карты», - говорится в сообщении.

Двум задержанным уже сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет

Подготавливаются подозрения и другим участникам преступной группы.

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