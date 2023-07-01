Правительство поддержало законопроект о выплате пенсий гражданам с ВОТ

Законопроект также предусматривает выплату пенсий лицам, временно проживающим за границей.

Фото: volynnews.com

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что Кабинет Министров поддержал комплексную законодательную инициативу Минсоцполитики по пропорциональному исчислению страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины. Об этом сообщает правительственный портал.

В частности, в ее пределах урегулированы следующие важные вопросы:

Выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях (ВОТ) или во время временной оккупации, выехали на подконтрольную Украине территорию. Выплата пенсий лицам, временно проживающим вне Украины.

Так, для граждан с ВОТ предусмотрено, что выплата украинской пенсии производится при неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения российской федерации.

Поскольку обмен информацией между Украиной и россией пока невозможен, предлагается ввести декларативный принцип. Возобновление и выплаты пенсий будут производиться на основании заявления, в котором лицо сообщит о неполучении пенсии от российской федерации.

В то же время гражданам, нашедшим убежище за рубежом, выплата пенсии будет производиться на текущие счета, открытые в украинских банках. При этом таким лицам нужно до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию.

Предполагается, что физическая идентификация может происходить удаленно. Первый способ – с помощью Дія.Підпис (Дія ID) в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда. Второй способ – удостоверение места жительства консульским должностным лицом.

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