Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Рада разрешила передачу данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью

Закон предусматривает передачу персональных данных пациентов из электронной системы здравоохранения (кроме медицинской информации) в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков с целью проведения сверки информации о пациентах.

Объявлен конкурс на должности прокуроров Офиса Генерального прокурора – известны условия

В конкурсе на 56 вакантных должностей смогут принять участие только действующие прокуроры.

Какие изменения ждут судей и адвокатов в связи с решением СНБО по судебной реформе

Полиграф, проверка всех судей в случае подозрения одному из коллектива, переаттестация судей Верховного Суда и усиление роли присяжных: «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения планируется внести в части судебной реформы в связи с решением СНБО.

Для судей будет введен периодический полиграф, - Зеленский ввел в действие решение СНБО

Зеленский ввел в действие решение СНБО о преодолении коррупции в судах - что в нем.

Госорганы и юрлица должны будут зарегистрироваться в Электронном суде, — Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон об обязательной регистрации электронных кабинетов участников судебных процессов.

  1. Общество

Правительство поддержало законопроект о выплате пенсий гражданам с ВОТ

12:46, 1 июля 2023
Законопроект также предусматривает выплату пенсий лицам, временно проживающим за границей.
Правительство поддержало законопроект о выплате пенсий гражданам с ВОТ
Фото: volynnews.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что Кабинет Министров поддержал комплексную законодательную инициативу Минсоцполитики по пропорциональному исчислению страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины. Об этом сообщает правительственный портал.

В частности, в ее пределах урегулированы следующие важные вопросы:

  1. Выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях (ВОТ) или во время временной оккупации, выехали на подконтрольную Украине территорию.
  2. Выплата пенсий лицам, временно проживающим вне Украины.

Так, для граждан с ВОТ предусмотрено, что выплата украинской пенсии производится при неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения российской федерации.

Поскольку обмен информацией между Украиной и россией пока невозможен, предлагается ввести декларативный принцип. Возобновление и выплаты пенсий будут производиться на основании заявления, в котором лицо сообщит о неполучении пенсии от российской федерации.

В то же время гражданам, нашедшим убежище за рубежом, выплата пенсии будет производиться на текущие счета, открытые в украинских банках. При этом таким лицам нужно до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию.

Предполагается, что физическая идентификация может происходить удаленно. Первый способ – с помощью Дія.Підпис (Дія ID) в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда. Второй способ – удостоверение места жительства консульским должностным лицом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Валентин Шроль
    Валентин Шроль
    суддя Київського апеляційного суду
  • Сергій Колоколов
    Сергій Колоколов
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Катерина Васильєва
    Катерина Васильєва
    суддя Святошинського районного суду міста Києва