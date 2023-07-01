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НАПК презентовало систему мониторинга по реализации Государственной антикоррупционной программы

12:27, 1 июля 2023
Специалисты НАПК разрабатывали систему мониторинга реализации Государственной антикоррупционной программы в течение года с учетом наилучшего международного опыта.
НАПК презентовало систему мониторинга по реализации Государственной антикоррупционной программы
Фото: НАПК
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Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что презентовало общественности информационную систему мониторинга по реализации Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы. Об этом говорится в пресс-службе НАПК.

Исполнители (все центральные органы исполнительной власти, областные госадминистрации и ряд других госорганов) будут ежеквартально вносить результаты внедрения ДАП в эту систему, а НАПК сможет оперативно отслеживать прогресс и динамику. Для общественности это инструмент контроля выполнения каждого конкретного антикоррупционного мероприятия во всех областях общественной жизни.

«Специалисты НАПК разрабатывали систему в течение года с учетом наилучшего международного опыта. Открытие публичной части системы состоится в августе, поэтому мы хотим ознакомить представителей общественных организаций с ее функционалом для дальнейшей эффективной работы», - отметил заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский во время презентации.

Кроме того, представители общественности активно участвовали в обсуждении будущей стратегии коммуникации государственной антикоррупционной политики и имели возможность предоставить свои предложения по ее совершенствованию.

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