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  1. В Украине

В Украине выросли тарифы на воду

13:05, 1 июля 2023
Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод повысили для 34 компаний.
В Украине выросли тарифы на воду
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С 1 июля в Украине выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод – в среднем на 32%. Такое решение ранее приняла НКРЭКУ.

Тарифы повысились для 34 компаний, в частности, для Киевводоканала, водоканалов других крупных городов, а также для Укрзализныци.

Согласно расчетам НКРЭКУ, рост платежки «для среднестатистической семьи» составит около 60 грн.

Например, жители Киева теперь будут платить:

22,884 грн/кубометр с НДС – за централизованное водоснабжение;

18,252 грн/кубометр с НДС – за централизованный водоотвод.

По оценке Киевводоканала, расходы на семью из трех человек, которые в течение месяца в среднем потребляют 6,5 кубометра холодной воды, возрастут на 69,88 грн в месяц.

Для некоторых водоканалов, для которых рост тарифов более существенный, их будут повышать в два этапа: с 1 июля по 31 августа; с 1 сентября 2023 года.

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