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  1. В Україні

В України зросли тарифи на воду

13:05, 1 липня 2023
Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення підвищили для 34 компаній.
В України зросли тарифи на воду
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Із 1 липня в Україні зросли тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення – в середньому на 32%. Таке рішення раніше ухвалила НКРЕКП.

Тарифи підвищилися для 34 компаній, зокрема для Київводоканалу, водоканалів інших великих міст, а також для Укрзалізниці.

За розрахунками НКРЕКП, зростання платіжки “для середньостатистичної сім’ї” становитиме близько 60 грн.

Наприклад, жителі Києва тепер платитимуть:

22,884 грн/кубометр із ПДВ – за централізоване водопостачання;

18,252 грн/кубометр із ПДВ – за централізоване водовідведення.

За оцінкою Київводоканалу, витрати на сім’ю з трьох осіб, які протягом місяця в середньому споживають 6,5 кубометра холодної води, зростуть на 69,88 грн на місяць.

Для деяких водоканалів, що для них зростання тарифів є більш суттєвим, їх підвищуватимуть у два етапи: з 1 липня по 31 серпня; з 1 вересня 2023 року.

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