НАЗК презентувало систему моніторингу з реалізації Державної антикорупційної програми

Фахівці НАЗК розробляли систему моніторингу з реалізації Державної антикорупційної програми впродовж року з урахуванням найкращого міжнародного досвіду.

Фото: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що презентувало громадськості інформаційну систему моніторингу з реалізації Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Про це йдеться у пресслужбі НАЗК.

Виконавці (всі центральні органи виконавчої влади, обласні держадміністрації та низка інших держорганів) щоквартально вноситимуть результати впровадження #ДАП в цю систему, а НАЗК зможе оперативно відстежувати прогрес і динаміку. Для громадськості це інструмент контролю виконання кожного конкретного антикорупційного заходу у всіх сферах суспільного життя.

«Фахівці НАЗК розробляли систему впродовж року з урахуванням найкращого міжнародного досвіду. Відкриття публічної частини системи відбудеться у серпні, тому ми хочемо ознайомити представників громадських організацій з її функціоналом для подальшої ефективної роботи», - зазначив заступник Голови НАЗК Андрій Вишневський під час презентації.

Крім того, представники громадськості взяли активну участь в обговоренні майбутньої стратегії комунікації державної антикорупційної політики та мали можливість надати свої пропозиції щодо її вдосконалення.

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