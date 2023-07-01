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  1. Суспільство

Уряд підтримав законопроект щодо виплати пенсій громадянам із ТОТ

12:46, 1 липня 2023
Законопроект також передбачає виплату пенсій особам, які тимчасово проживають за кордоном.
Уряд підтримав законопроект щодо виплати пенсій громадянам із ТОТ
Фото: volynnews.com
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що Кабінет Міністрів підтримав комплексну законодавчу ініціативу Мінсоцполітики щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України. Про це інформує урядовий портал.

Зокрема, в її межах врегульовано такі важливі питання:

  1. Виплати пенсій громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації виїхали на підконтрольну Україні територію.
  2. Виплата пенсій особам, які тимчасово проживають за межами України.

Так, для громадян із ТОТ передбачено, що виплата української пенсії проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення російської федерації.

Оскільки обмін інформацією між Україною та росією наразі неможливий, пропонується запровадити декларативний принцип. Поновлення та виплати пенсій будуть здійснюватися на підставі заяви, в якій особа повідомить про неодержання пенсії від російської федерації.

Водночас громадянам, які знайшли прихисток за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в українських банках. При цьому таким особам потрібно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію.

Передбачено, що фізична ідентифікація може відбуватися віддалено. Перший спосіб – за допомогою Дія.Підпис (Дія ID) в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Другий спосіб – посвідчення місця проживання консульською посадовою особою.

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