На Закарпатті колишні та діючі правоохоронці переправляли ухилянтів до Європи

ДБР заблокувало новий канал незаконного переправлення військовозобов’язаних до країн Європи.

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією викрили на Закарпатті ще одну групу, яка переправляла через кордон військовозобов’язаних. До неї входили мешканці Закарпаття, колишні та діючі правоохоронці, передає офіційний сайт Бюро.

Цивільні учасники групи підшукували охочих незаконно потрапити за кордон. «Клієнтів» автомобілем доставляли до обумовленого місця поблизу кордону, де далі їх переводили стежками в обхід пунктів пропуску інші спільники.

«Для маскування фігуранти використовували спеціальні костюми та прилади нічного бачення. Правоохоронці, що входили до складу групи, допомагали уникати прикордонних нарядів. Вони мали доступ до інформації про місця розташування прикордонників та час їхньої варти.

Ціни за «послуги» з однієї особи коливалися від 5 до 10 тис. доларів США. Сума залежала від «довжини ланцюжка», задіяних в оборудці посередників.

28 червня двох учасників організованої групи – батька і сина, правоохоронці затримали під час спроби незаконно перевести до Угорщини трьох чоловіків призовного віку. За організацію переправлення одного з них зловмисники напередодні отримали 8 тис. доларів США на банківську картку. Гроші за переправлення ще двох у сумі 11 тис. доларів США мали прийти після вдалого перетину «клієнтами» кордону.

Проведено слідчі дії за місцем проживання та у транспортних засобах фігурантів. Під час обшуків було вилучено майже 40 тис. доларів США, понад 15 тис. євро, 5 автомобілів, прилади нічного бачення, радіостанції, камуфляжні костюми, телефони та банківські картки», - сказано у повідомленні.

Двом затриманим вже повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років

Готуються підозри й іншим учасникам злочинної групи.

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