На Київщині дівчину виштовхали з кафе, в якому співали пісню Лепса, відео

На Київщині в одному з кафе дівчина зробила зауваження щодо російської музики, – у відповідь її вигнали із закладу.

Фото: МВС

На Київщині дівчина зробила зауваження щодо російської музики, яку виконували у кафе, і опинилися за дверима закладу. Про це повідомляє МВС України.

Інцидент трапився у селі Погреби, де в одному з кафе чоловік із жінкою співали пісні російського виконавця, який підтримує путінський режим.

На відео чутно, що в закладі грає пісня Григорія Лепса «Самый лучший день».

Одна з відвідувачок попросила припинити співати мовою окупанта, проте шанувальники Лепса відреагували досить агресивно і виштовхали дівчину з кафе.

У МВС зазначають, що за фактом порушення правил надання послуг, на заклад склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП.

Після рішення суду власник кафе має сплатити штраф.

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