Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Суддя розповів, як в його суді відбувається втручання в розподіл справ

Вищу раду правосуддя попросили розібратись у ситуації, що виникла у Франківському райсуді Львова.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів: до Ради внесли проект на виконання рішення РНБО

Верховній Раді на виконання рішення РНБО пропонується визначити особливості призначення на посаду судді під час війни.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

Рада схвалила законопроєкт про скасування щомісячної звітності отримувачів гуманітарної допомоги

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування обов’язкової звітності для отримувачів гуманітарної допомоги та закріплює спрощений порядок її ввезення.

  1. В Україні

На Київщині дівчину виштовхали з кафе, в якому співали пісню Лепса, відео

18:38, 2 липня 2023
На Київщині в одному з кафе дівчина зробила зауваження щодо російської музики, – у відповідь її вигнали із закладу.
На Київщині дівчину виштовхали з кафе, в якому співали пісню Лепса, відео
Фото: МВС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Київщині дівчина зробила зауваження щодо російської музики, яку виконували у кафе, і опинилися за дверима закладу. Про це повідомляє МВС України.

Інцидент трапився у селі Погреби, де в одному з кафе чоловік із жінкою співали пісні російського виконавця, який підтримує путінський режим.

На відео чутно, що в закладі грає пісня Григорія Лепса «Самый лучший день».

Одна з відвідувачок попросила припинити співати мовою окупанта, проте шанувальники Лепса відреагували досить агресивно і виштовхали дівчину з кафе.

У МВС зазначають, що за фактом порушення правил надання послуг, на заклад склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП.

Після рішення суду власник кафе має сплатити штраф.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду