Верховний суд США дозволив митцям не обслуговувати одностатеві пари: Байден розкритикував це рішення

Верховний суд США ухвалив рішення на користь дизайнерки веб-сайтів, яка відмовилися обслуговувати одностатеві пари.

Фото: getty images

Верховний суд США виніс рішення на користь графічного дизайнера, яка відмовилася створювати весільні сайти для одностатевих пар. Про це повідомляє BBC News.

Дизайнерка веб-сайтів Лорі Сміт із Колорадо стверджувала, що не може обслуговувати одностатеві пари через свою християнську віру. Жінка заявила, що вона є євангельською християнкою і вважає, що шлюб може бути лише між чоловіком і жінкою.

Закон штату Колорадо забороняє публічним підприємствам відмовлятися від надання послуги через сексуальну орієнтацію.

Водночас Верховний суд постановив, що митців не можна примушувати висловлювати речі, які супротивні їхнім релігійним переконанням.

Шість суддів виступили на боці дизайнера. Вони наголосили, що Перша поправка, яка захищає свободу слова, забороняє Колорадо змушувати дизайнера виражати у своїй роботі меседжи, з якими вона не згодна.

Тим часом троє суддів не погодилися з цим висновком. За словами однієї з них, «сьогодні суд, вперше у своїй історії, надає відкритому для громадськості бізнесу конституційне право відмовлятися обслуговувати членів захищеного класу».

Вона додала, що «сьогодні сумний день в американському конституційному праві та в житті ЛГБТ».

Президент Джо Байден також розкритикував це рішення та сказав, що боїться, що воно може послабити давно діючі закони та спричинити ще більше дискримінації.

«В Америці жодна людина не повинна стикатися з дискримінацією лише через те, ким вона є або кого любить», — сказав президент США.

Групи громадянських прав і вчені стурбовані тим, що рішення Верховного суду може «легітимізувати» інші форми дискримінації за расою, статтю чи релігією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний суд США визнав неконституційною позитивну дискримінацію у вишах.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.