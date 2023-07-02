У Франції дітям до 15 років заборонили користуватися соцмережами без дозволу батьків

Франція схвалила новий закон, який зобовʼязує соцмережі перевіряти вік користувачів.

Фото: Reuters

У Франції діти молодші за 15 років повинні будуть питати в батьків дозвіл на користування соцмережами. У країні схвалили відповідний закон. Про це пише France 24.

За даними видання, дітям до 15 років заборонили користуватися соцмережами без дозволу батьків.

Наразі невідомо, коли цей закон набуде чинності. В уряді запевняють, що він запрацює «якомога швидше». До цього Європейська комісія має перевірити його на відповідність законодавству ЄС.

Після того, як закон почне діяти, соцмережам дадуть рік, щоб вони запровадили зміни для нових користувачів, і два роки, для того, щоб перевірити, чи відповідають ним існуючі користувачі.

Якщо соцмережі порушать цей закон, вони мають заплатити штраф у розмірі 1% світового доходу.



Також закон передбачає, що батьки зможуть вимагати призупинити облікові записи своїх дітей молодше 15 років, а соцмережі мають пропонувати інструменти для обмеження часу перебування дітей.

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