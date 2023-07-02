Видавали себе за працівників банку: на Черкащині викрито двох шахрайок

Дві жительки Черкащини, видаючи себе за працівниць банку, ошукали громадян на понад 750 тисяч гривень.

Фото з відкритих джерел

На Черкащині правоохоронці викрили шахрайок, які ошукали громадян на понад 750 тисяч гривень. Про це повідомляє Нацполіція.

За даними слідства, дві місцеві жительки, 25-ти та 27-ми років, ошукували громадян, представляючись працівниками банків.

Жінки у телефонних розмовах запевняли громадян, що до їхніх рахунків отримали доступ сторонні особи. Тоді нібито для захисту даних вони просили потерпілих назвати всі банківські дані, а отримавши їх – привласнювали гроші.

Відомо, що зловмисниці ошукали майже 30 громадян з різних областей.



Під час санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних правоохоронці вилучили мобільні телефони, більше 30 банківських карток, SIM-карти і флеш-накопичувачі.



Жінкам загрожує до восьми років позбавлення волі.

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