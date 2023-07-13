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  1. В мире

В Латвии местного жителя оштрафовали более чем на 15 тысяч евро за поддержку рф

23:03, 13 июля 2023
В процессе расследования установлено, что гражданин Латвии в период с 2017 по ноябрь 2022 года оказывал интеллектуальную и физическую поддержку россии по личным мотивам и корыстным соображениям.
В Латвии местного жителя оштрафовали более чем на 15 тысяч евро за поддержку рф
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В Латвии оштрафовали гражданина республики на 15 тысяч евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку рф. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Латвии.

Отмечается, что с 2017 по ноябрь 2022 года обвиняемый оказывал интеллектуальную и физическую поддержку россии, исходя из личных и корыстных мотивов.

Сообщается, что тот признал свою вину и выразил сожаление, полностью согласившись с объемом и правовой квалификацией преступления, которое ему инкриминируют.

Правоохранители выразили убеждение, что обвиняемый знал об "одной из задач россии – укрепление и расширение своего влияния в странах Балтии и других странах ЕС, в частности направленное против государственной независимости, суверенитета, территориального единства Латвии, государственной власти, государственного аппарата и национальной безопасности в целом".

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