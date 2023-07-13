Мужчина, который хотел откупиться за нетрезвое вождение, предстал перед судом

Суд наказал водителя, который предлагал полицейским взятку за несоставление протокола об административном правонарушении.

Судом признан виновным 47-летний местный житель, предлагавший работникам полиции неправомерную выгоду (ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Прокурор в суде доказал, что водитель транспортного средства предлагал работникам отдела полиции денежные средства за несоставление протокола об административном правонарушении по факту управления им в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП).

«Так, работники патрульной полиции во время проверки документов обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения и с помощью алкотестера подтвердили указанный факт. В свою очередь, мужчина, для избежания административной ответственности предложил полицейским неправомерную выгоду.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления и назначено наказание в виде штрафа в размере 17000 грн», - говорится в сообщении.

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