Практика судів
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У Міністерстві фінансів повідомили, чому суддівський оклад буде й далі розраховуватися з прожиткового мінімуму 2 102 гривні

На такому підході до розрахунку посадового окладу судді наполягають Уряд та Президент.

Стягнення з рахунків Пенсійного фонду, призначених для виплати пенсій, конкретних сум може поставити під загрозу функціонування Пенсійного фонду та нанести шкоду необмеженій кількості осіб: позиція ВС

Верховний Суд спробував знайти оптимальний баланс між функціонуванням Пенсійного фонду та ефективним виконанням судового рішення.

Чи можна притягнути водія електросамокату до відповідальності за ст. 130: позиція судів

Практика судів поки що не є єдиною.

Кількість суддів Вищого антикорупційного суду буде збільшена до 63 суддів

У ВАКС кажуть, що не встигають розглядати справи, відтак на нові посади суддів ВАКС відбудеться конкурс.

Депутати пропонують звільнити керівництво Бюро економічної безпеки та провести конкурс на очільника БЕБ

Серед ініціаторів законопроекту про зміну керівництва БЕБ – голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна та голова податкового комітету Данило Гетманцев.

  1. В Україні

В Києві на Шулявці впав міст: подробиці та відео

08:52, 1 жовтня 2023
У столиці обвалився Дегтярівській міст.
В Києві на Шулявці впав міст: подробиці та відео
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У суботу, 30 вересня, у столиці на вулиці Олександра Довженка під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу обвалилися бетонні балки. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Причини надзвичайної ситуації, що сталася під час монтажу Дегтярівського шляхопроводу, з'ясовують фахівці, які прибули на місце разом з аварійно-рятувальними службами.

КМДА наголошує, що за попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.

Згодом у соцмережах оприлюднили фото та відео з місця падіння шляхопроводу.

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