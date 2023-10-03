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  1. Суспільство

Apple планує запустити пошукову систему, яка замінить Google: що про це відомо

11:26, 3 жовтня 2023
Робота тривала багато років і зараз компанія готова представити свою альтернативу.
Apple планує запустити пошукову систему, яка замінить Google: що про це відомо
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Компанія Apple розглядає можливість запуску власної пошукової систему, яка здатна замінити Google. Робота тривала багато років і зараз компанія готова представити свою альтернативу. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що компанія багато років розмірковувала над створенням своєї пошукової системи, яка б замінила Google на всіх пристроях.

Зараз Apple отримує частку від доходів Google від пошукової реклами, комісію, яка останніми роками приносила приблизно 8 млрд доларів щороку. А з власним пошуковиком компанія зможе отримувати всі ці прибутки самостійно.

Якщо Apple успішно розгорне власну пошукову систему, то потенційно вона зможе створити потік доходів розміром з Apple Watch, за умови, що зможе продавати рекламу та пошукові місця за тією самою ціною, що й Google.

Імовірність цього невисока, і навіть за відсутності конкуренції з Google компанія зможе отримати великий дохід, впровадивши пошук усередині своєї компанії.

Робота над технологією пошукача триває вже багато років. І навіть якщо компанія не запустить конкурента для Google, Apple зможе покращити свої позиції на переговорах щодо ціноутворення з Google.

Google домінуватиме в пошуку, але вони потребують Apple і їхніх мільярдів користувачів. А Apple має стимул направляти своїх клієнтів до Google.

Раніше компанія Apple вже створила власні пошукові системи для таких сервісів, як App Store, Apple TV, Новини та Карти.

У Apple зараз займається машинне навчання та штучний інтелект колишній керівник Google Джон Джаннандреа. За останні кілька років його група розробила пошукову систему нового покоління для Apple під кодовою назвою Pegasus. Вона вже доступна в деяких програмах Apple і незабаром з'явиться в App Store.

Але найкраще свідчення зусиль Apple з пошуку можна побачити у Sportlight, який допомагає користувачам знаходити потрібні речі на своїх пристроях. На попередніх версіях iOS в цьому інструменті почали додавати вебпошук, який може відповідати на запитання.

Зараз команда Джаннандреа прагне глибоко інтегрувати функції пошуку Apple в iOS та macOS - і потенційно зміцнити цю технологію за допомогою генеративних інструментів штучного інтелекту.

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