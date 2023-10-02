НАЗК виключило угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни

Зазначається, що OTP Bank взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших планів на російському ринку.

Національне агентство з питань запобігання корупції викючило угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє НАЗК.

«Під час дискусій, які тривали останні кілька днів у режимі 24/7 за участю Служби зовнішніх дій ЄС, OTP Bank взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших планів на російському ринку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що НАЗК, виконуючи свою частину угоди, виключило банк зі списку міжнародних спонсорів війни.

Тепер Національне агентство із запобігання корупції очікує, що OTP Bank негайно виконає досягнуту угоду.

Як відомо, через внесення банку до цього переліку Угорщина блокувала транш на €500 мільйонів з Європейського фонду миру для військової допомоги Україні. Коли НАЗК призупинив статус міжнародного спонсора війни для OTP Bank, то в МЗС Угорщини назвали це недостатньою поступкою.

Раніше ми писали, що Національне агентство з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

Також НАЗК призупинило статус міжнародних спонсорів війни для 5 грецьких компаній та угорського OTP Bank.

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