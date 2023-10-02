Санкції в дії: Британія заборонила надавати юридичні консультаційні послуги росіянам

Санкції забороняють прямо чи опосередковано надавати юридичні консультаційні послуги фізичним та юридичним особам з рф.

У Великій Британії набули чинності нові санкції проти росії, які забороняють надання консультаційних юридичних послуг. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Набули чинності санкції Великої Британії, які забороняють прямо чи опосередковано надавати юридичні консультаційні послуги фізичним та юридичним особам з рф», - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Британія запровадила санкції за російські псевдовибори на окупованих територіях.

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