У Броварах чоловік відкрив стрілянину на вулиці: йому загрожує 7 років за ґратами

Між компанією чоловіків почався словесний конфлікт, який переріс у бійку та стрільбу.

Підозрюваний \ Джерело: поліція Київщини

У Броварах на Київщині чоловік посеред вулиці відкрив стрілянину із пістолета. Правопорушнику повідомили про підозру. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Зазначається, що між компанією чоловіків стався словесний конфлікт, який згодом переріс в бійку. За даними поліції, 20-річний дебошир дістав пістолет та почав погрожувати опонентам. Після чого здійснив два постріли у бік 43-річного громадянина та вдарив його в обличчя.

Правоохоронці затримали молодика на місці події. За фактом хуліганства із застосуванням зброї слідчі повідомили зловмиснику про підозру [ч.4 ст.296 ККУ]. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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