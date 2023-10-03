Що відбувається з оголошеними та потенційними конкурсами на посади суддів – позиція ВККС

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів повідомили, що одночасно можуть проводити не більше трьох конкурсів, але є питання з їх фінансуванням.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 27 вересня поінформувала Комітет Верховної Ради з питань правової політики про стан свого фінансового забезпечення, а також про те, що відбувається з конкурсами на посади суддів.

Як розповів заступник голови ВККС Руслан Сидорович, стан фінансового, матеріального та організаційно забезпечення Комісії, залишається вкрай незадовільним.

Крім того, запланований на 2024 рік бюджет ВККС фактично не вирішує жодної з актуальних проблем Комісії.

Так, Руслан Сидорович повідомив, що рівень заробітної плати в Секретаріаті Комісії залишається на низькому рівні. Більшість працівників Секретаріату зараз отримують зарплату на рівні 14-16 тис. гривень, що не дозволяє заповнити наявні вакансії фаховими спеціалістами ні в цьому, ні в наступному році.

Крім того, є низка невирішених організаційних та технічних проблем, наприклад, необхідно удосконалити електронне суддівське досьє, оновити матеріально-технічне обладнання Комісії (потреба – 7 млн. гривень). Також, у ВККС виникли потенційні проблеми з водопостачанням – у перспективі Комісію можуть відключити від водопостачання через проблеми з постачальником послуг. На розробку нового проекту водопостачання та нове підключення до системи водопостачання Комісії необхідно щонайменше 557 тис. гривень.

Щодо конкурсів на вакантні посади суддів, то, як розповів заступник голови ВККС, одночасно Комісія здатна проводити не більше трьох конкурсів на посади суддів. «Більше ми не зможемо фізично», - зазначив Руслан Сидорович.

У грудні 2023 року ВККС, як відомо, проведе конкурс на 560 вакантних посад суддів місцевих судів.

«Чи будуть заповнені всі запропоновані вакантні посади суддів місцевих судів у грудні 2023 року, ми не знаємо - посади обирають кандидати. Вже зрозуміло, що деякі суди не викличуть великої уваги – це суди, розташовані на території Херсонської області, Донецької області, Сумської області тощо. Скоріше за все, всі 560 вакансій заповнити не вдасться», - розповів Руслан Сидорович.

До того ж, як зазначив заступник голови ВККС, не все залежить від ВККС, оскільки рекомендації кандидатів на посади суддів ще буде розглядати спочатку ВРП, а потім Президент (буде потрібен час на підписання указів та проведення присяги).

«У першому кварталі 2024 року заповнення вакансій в судах фактично неможливе», - повідомив Руслан Сидорович.

Щодо конкурсу на 532 вакантні посади суддів апеляційних судів, то, як зазначив, заступник голови ВККС, він буде довготривалим.

«Будуть іспит, спеціальна перевірка, практичні завдання, співбесіди. До того ж, ми очікуємо, що на конкурс подадуть документи від 3 до 5 тисяч кандидатів», - повідомив Руслан Сидорович.

Якийсь конкретні результати конкурсу на посади суддів апеляційних судів у ВККС очікують не раніше другої половини 2024 року.

Втім, як повідомляла «Судово-юридична газета», проведення конкурсу залежить ще й від належного його фінансування. Проведення настільки масштабного конкурсу, як конкурс на посади суддів апеляційних судів, за розрахунками ВККС, потребує розходів у розмірі щонайменше 14 млн. 576 тис. гривень.

Також, Руслан Сидорович повідомив про плани ВККС провести у 2024 році новий добір на 1 200 вакантних посад суддів місцевих судів. Очікується, що у доборі візьмуть участь 8-9 тис. кандидатів.

Однак, як також повідомляла «Судово-юридична газета», в даному випадку також є проблема з фінансуванням процедур добору. За попередніми розрахунками ВККС, для проведення добору необхідне фінансування у розмірі 12 млн. 441 тис. гривень.

«Таким чином, мова йде вже про 27 млн. гривень, які потрібні на конкурс та добір у 2024 році. Зазначених грошей в бюджеті Комісії поки що немає», - повідомив Руслан Сидорович.

Як підкреслив заступник голови ВККС, про спроможність Комісії провести у 2024 році інші конкурси – на посади суддів Вищого антикорупційного суду (а також його Апеляційної палати), Київського міського окружного адміністративного суду, Вищого адміністративного суду та Вищого суду з питань інтелектуальної власності, мова зараз взагалі не йде.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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