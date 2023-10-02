Конкурс в апеляційні суди під загрозою – для його проведення поки що не має грошей

ВККС закликала терміново профінансувати конкурс на 532 вакантні посади суддів апеляційних судів.

Джерело фото: SUD.UA

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів повідомили, що для проведення вже оголошеного 14 вересня конкурсу на 532 вакантні посади суддів апеляційних судів, поки що немає фінансування.

Як повідомив 27 вересня на засіданні Комітету Верховної ради з питань правової політики заступник голови ВККС Руслан Сидорович, проведення настільки масштабного конкурсу, як конкурс на посади суддів апеляційних судів, потребує розходів у розмірі щонайменше 14 млн. 576 тис. гривень.

Наразі, як зазначив Руслан Сидорович, ці кошти не закладені в бюджет Комісії на 2024 рік.

Що ж до строків проведення конкурсу, то заступник голови Комісії повідомив, що він буде досить тривалим, і якогось результату слід очікувати не раніше другої половини 2024 року.

У ВККС розраховують, що у конкурсі братимуть участь від 3 до 5 тис. кандидатів.

Нагадаємо, що конкурс на посади 532 суддів апеляційних судів ВККС оголосила 14 вересня 2023 року.

Документи на конкурс можна подати з 15 по 31 грудня 2023 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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