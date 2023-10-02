Італія допоможе відновити собор в Одесі, який ракетним обстрілом зруйнувала росія

Італія візьме патронат у відбудові Одеси та Одеської області.

Фото: Reuters

Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, який знищила рф. Про це заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні перед початком виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

«Італія підписала угоду про відновлення Одеського собору. Італія буде працювати над реконструкцією», - сказав він.

За словами Таяні, відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори. «І це – чіткий культурний та політичний меседж для України», - додав Таяні.

Він додав, що Італія хоче підтримати Україну та захистити міжнародне право.

«Звичайно, ми хочемо досягти миру, але неможливо досягти миру без справедливості. Справедливість – це свобода і незалежність України», - наголосив глава італійського МЗС.

Також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Італія візьме патронат у відбудові Одеси та Одеської області.

«Вітаємо початок роботи представництва Confindustria в Україні та готовність Італійського агентства експортного страхування надавати фінансові гарантії італійським компаніям. Цінуємо активну позицію Уряду Італії щодо підтримки швидкого відновлення України», - наголосив Шмигаль.

Він подякував Італії за військову, гуманітарну та санкційну підтримку і зазначив, що Україна очікує ухвалення 12-го пакету санкцій, який має бути спрямований на унеможливлення постачання в Росію західної високотехнологічної комплектації.

«Високо цінуємо послідовну підтримку з боку італійського Уряду й народу в нашій боротьбі з російським агресором за свободу, демократію, за право бути повноправною частиною ЄС і НАТО», - підсумував Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.