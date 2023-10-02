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Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

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  1. В Україні

Італія допоможе відновити собор в Одесі, який ракетним обстрілом зруйнувала росія

21:10, 2 жовтня 2023
Італія візьме патронат у відбудові Одеси та Одеської області.
Італія допоможе відновити собор в Одесі, який ракетним обстрілом зруйнувала росія
Фото: Reuters
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Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, який знищила рф. Про це заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні перед початком виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

«Італія підписала угоду про відновлення Одеського собору. Італія буде працювати над реконструкцією», - сказав він.

За словами Таяні, відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори. «І це – чіткий культурний та політичний меседж для України», - додав Таяні.

Він додав, що Італія хоче підтримати Україну та захистити міжнародне право.

«Звичайно, ми хочемо досягти миру, але неможливо досягти миру без справедливості. Справедливість – це свобода і незалежність України», - наголосив глава італійського МЗС.

Також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Італія візьме патронат у відбудові Одеси та Одеської області.

«Вітаємо початок роботи представництва Confindustria в Україні та готовність Італійського агентства експортного страхування надавати фінансові гарантії італійським компаніям. Цінуємо активну позицію Уряду Італії щодо підтримки швидкого відновлення України», - наголосив Шмигаль.

Він подякував Італії за військову, гуманітарну та санкційну підтримку і зазначив, що Україна очікує ухвалення 12-го пакету санкцій, який має бути спрямований на унеможливлення постачання в Росію західної високотехнологічної комплектації.

«Високо цінуємо послідовну підтримку з боку італійського Уряду й народу в нашій боротьбі з російським агресором за свободу, демократію, за право бути повноправною частиною ЄС і НАТО», - підсумував Шмигаль.

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