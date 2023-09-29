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Британія запровадила санкції за російські псевдовибори на окупованих територіях

15:34, 29 вересня 2023
Активи чиновників російських окупаційних адміністрацій у Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях та у Криму будуть заморожені, а в'їзд — заборонено.
Британія запровадила санкції за російські псевдовибори на окупованих територіях
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Уряд Великої Британії запровадив санкції проти чиновників російських окупаційних адміністрацій у Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях та у Криму. Їхні активи будуть заморожені, а в'їзд заборонено. Про це повідомляє The Guardian.

Як додає МЗС Великої Британії, 11 нових осіб внесуть до списку санкцій Великої Британії у відповідь на спроби рф використати фейкові «вибори» для легітимізації свого незаконного контролю над територіями, які є частиною України.

В МЗС пояснили, що до списку потрапили організації та російські високопосадовці, які безпосередньо діяли з метою підриву України та загрози її територіальній цілісності.

Серед них: центральна виборча комісія рф, державний орган, який організував фейкові вибори цього місяця та минулорічні референдуми на незаконно тимчасово контрольованих частинах України; Наталія Бударіна, секретар ЦВК, одна з найвищих посадових осіб у Центральній виборчій комісії; Андрій Алєксєєнко, голова так званої Херсонської обласної адміністрації; Марина Захарова, голова так званої виборчої комісії в Херсоні.

«Фіктивні вибори в росії – це прозора, марна спроба легітимізувати її незаконний контроль над суверенною українською територією. Не можна проводити «вибори» в чужій країні.

Велика Британія ніколи не визнає претензій рф на українську територію. Крим, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ і Херсон – це Україна», – заявив Клеверлі.

Цей останній пакет санкцій з'явився напередодні нового пам'ятного дня в росії, оголошеного Путіним для відзначення річниці анексій українських територій, незважаючи на те, що рф не має жодних законних підстав для будь-яких територіальних претензій, наголосили в МЗС Британії.

Там також нагадали, що жителі Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей переважною більшістю проголосували за незалежність України в 1991 році, і їхній подальший опір російській агресії свідчить про їхню рішучість залишатися частиною незалежної і суверенної України.

«Ці останні санкції слугують суворим нагадуванням про ціну такого кричущого нападу на суверенітет, демократію та рівність», – йдеться у повідомленні.

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