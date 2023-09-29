У НАУ відреагували на ймовірне позбавлення його статусу Національного: просять цього не робити

За інформацією ЗМІ, найближчим часом Уряд може розглянути розпорядження про реорганізацію Національного авіаційного університету.

Джерело фото: pk.nau.edu.ua

У Національному авіаційному університеті в Києві відреагували на розміщений в ЗМІ проєкт розпорядження КМУ щодо позбавлення його статусу Національного.

Як зазначають на сайті університету, в НАУ прийняли рішення щодо підготовки звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра освіти і науки України з наступними проханнями:

Зупинити розгляд Кабінетом Міністрів України проєкту розпорядження «Про реорганізацію Національного авіаційного університету». Направити вказаний проєкт до трудових колективів Національного авіаційного університету та Льотної академії НАУ для демократичного розгляду та погодження. З залученням відповідних фахівців здійснити комплексне вивчення можливих наслідків реорганізації та прийняття обґрунтованих висновків щодо доцільності реорганізації у запропонованому проєктом вигляді.

Раніше «Українській правді. Життя» повідомило джерело в МОН, що найближчим часом Уряд може розглянути розпорядження про реорганізацію Національного авіаційного університету через низку проблем у виші.

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