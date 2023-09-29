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  1. В Україні

У НАУ відреагували на ймовірне позбавлення його статусу Національного: просять цього не робити

15:08, 29 вересня 2023
За інформацією ЗМІ, найближчим часом Уряд може розглянути розпорядження про реорганізацію Національного авіаційного університету.
У НАУ відреагували на ймовірне позбавлення його статусу Національного: просять цього не робити
Джерело фото: pk.nau.edu.ua
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У Національному авіаційному університеті в Києві відреагували на розміщений в ЗМІ проєкт розпорядження КМУ щодо позбавлення його статусу Національного.  

Як зазначають на сайті університету, в НАУ прийняли рішення щодо підготовки звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра освіти і науки України з наступними проханнями:

  1. Зупинити розгляд Кабінетом Міністрів України проєкту розпорядження «Про реорганізацію Національного авіаційного університету».
  2. Направити вказаний проєкт до трудових колективів Національного авіаційного університету та Льотної академії НАУ для демократичного розгляду та погодження.
  3. З залученням відповідних фахівців здійснити комплексне вивчення можливих наслідків реорганізації та прийняття обґрунтованих висновків щодо доцільності реорганізації у запропонованому проєктом вигляді.

Раніше «Українській правді. Життя» повідомило джерело в МОН, що найближчим часом Уряд може розглянути розпорядження про реорганізацію Національного авіаційного університету через низку проблем у виші. 

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